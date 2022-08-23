近一個月受惠美國經濟數據表現優於預期、通膨降溫，緩解市場對景氣衰退及聯準會緊縮擔憂，帶動風險性資產反彈，特別股表現回溫上漲近5％，表現在主要收益資產中相對亮眼，連帶特別股基金績效水漲船高，後市留意Fed主席鮑爾26日在全球央行年會的演說，尋求經濟前景及升息相關的指引。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，近期市場風險情緒轉佳，風險性資產迎來一波反彈，特別股也收復6月以來的跌幅，以近一個月來看，特別股全數次產業皆走揚。後續來看，7月美國ISM與非農就業、歐元區PMI等表現普遍優於預期，加上聯準會官員重申經濟只是放緩而非衰退，提振市場對美國景氣軟著陸的信心。若美債利率回穩，具發行者體質穩健、收益率佳優勢的特別股，有望獲市場青睞，表現仍值得關注。

邱郁茹指出，觀察特別股主要發行產業的銀行業概況，美國銀行業今年第二季核心業績表現優異，由於所有類別貸款餘額持續增加，尤其是消費者和企業貸款，且利率上升，驅動核心盈利淨利息收入呈雙位數增長，銀行高層亦對今年的貸款增長保持樂觀，產業營運狀況健康，及目前沒有跡象顯示銀行業信貸品質在短期內有任何惡化，整體資產品質亦是強勁無虞。

且特別股因收益率近6％，處在相對高檔位置，在主要收益資產中具備吸引力，也激勵資金流入，觀察今年來特別股ETF資金於7月底首度轉正，預期投資情緒有望持續改善，特別股具收益優勢和資產品質佳，仍有進一步上漲潛力。