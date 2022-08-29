先前美國高通膨衝擊金融市場，但聯準會（Fed）採取積極升息舉措，需求料降溫的效應隨之啟動，原油與大宗商品價格回落，使得通膨預期降溫，激勵股市一波反攻，其中生技醫療產業表現不俗，近一個月NBI生技指數上漲3.89％、近三個月上漲10.7％，為短期間表現居前的產業，後市仍不看淡。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美股第二季財報，醫療股獲利優於預期比重較其他產業佳，以S&P500健康照護類股來看，有8成公司獲利表現優於預期，顯見產業營運仍屬穩健。後市來看，基於生技醫療技術與產品進展與大眾健康息息相關，市場對生技醫療領域投資熱度不減，潛在明星產品開發的研發支出金額持續擴大並創新高，投資併購活動亦熱絡，近期歐美大廠併購消息頻傳。

預期後續在癌症、罕見疾病及神經學領域將持續有更多併購案，具長期投資價值，股價可望受到提振，且從評價面來看，現階段醫療保健股本益比仍低於美股大盤，有助吸引資金關注，整體而言，中長期表現仍不看淡。次產業包括需求穩健醫療保健股、新藥研發動能強勁製藥與生技類股、著眼於新應用醫材股等皆可持續關注。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄指出，生技股基於主要大廠現金水位高，M&A需求將有望帶動產業股價表現，同時也有助各廠拓展其藥物產品線，加上生技醫療產業研發動能不絕，投資題材豐富，產業基本面與成長性仍屬正向。

建議可透過生技ETF布局，其中NBI生技指數網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等，相關ETF可一次掌握生技產業投資機會。