由於潭底排水系統及嘉峰路涵洞工程鄰近國道1號岡山路段，高雄市政府水利局將與交通部高速公路局研議施工辦法。（林瑞益攝）

高雄市岡山區嘉興里日前碰到暴雨導致部分地區淹水，高雄市副市長林欽榮23日視察潭底排水系統及嘉峰路涵洞工程。當地里長反映工程最好能一次到位，並加固高速公路的路基。水利局說，將與交通部高速公路局研議施工辦法。

林欽榮上午視察潭底排水系統及嘉峰路涵洞工程，許多岡山區的里長陪同。當地嘉峰里長高昭南反映，希望排水系統能一次到位，且排水工程旁鄰近國道1號岡山路段，最好在施作排水工程時也能加固國道旁的邊坡路基。

林欽榮說，目前是汛期，感謝當地里長、市議員高閔琳、立委邱志偉團隊關心此地區的排水問題，此處總共有3個工程，將於今年9月底完成，目前先以兩部臨時抽水機應急，待未來固定式抽水機做好後再置換。林欽榮感謝市議會、立委與水利署的幫忙，工程總經費共7150萬元。

對於當地里長提出的意見，水利局表示，會再與高公局研議工法。當地涵洞下方過去遇到大雨就會淹水或積水，近年來已經改善很多，盼此工程結束後，能改善當地淹水與積水情形。