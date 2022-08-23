24日是中韓建交30年，韓聯社報導，中國國務委員兼外長王毅與南韓外長朴振當天將出席在北京與首爾同步舉行的「中韓建交30週年」紀念活動；此外，全國人大委員長栗戰書可望今年內訪韓。

韓聯社引述多名消息人士做了上述報導。報導也指，雙方將分別代表宣讀中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅的致詞。在此時刻，雙方藉由建交30年之際釋放的訊息，將具有重要意義。

王毅與朴振9日曾在山東青島舉行約5小時的會談。王毅當時說，中韓關係要有5個「應當」，其中包括應當堅持獨立自主「不受外界干擾」；應當堅持開放共贏「維護產供鏈穩定暢通」。

朴振則向王毅表示，韓方願在韓中戰略合作夥伴關係的基礎上「相互尊重、平等互利、增進互信」，開展開放包容合作。

朴振也在會中邀請習近平前往首爾訪問。

此外，南韓國會議長金振杓21日說，中國全國人大常委會委員長栗戰書有望今年內訪問南韓。他說，他在就任國會議長後收到了栗戰書的祝賀，他邀請栗戰書儘早訪問南韓，並得到了肯定回覆。

金振杓表示，預計韓國外交部門和中國駐韓大使館會就相關事宜協調及溝通，促成栗戰書年內到訪。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110823