承攬光田醫院向上院區空調工程小包商，今天上午帶員工在醫院工地前，拉白布條抗議表達訴求。（陳世宗攝）

國內受到新冠疫情與俄烏戰爭波及，造成原物料和工資飆漲，工程成本漲約三成影響百工百業。承攬光田醫院向上院區空調工程小包商，23日帶員工在醫院工地前拉白布條抗議，不滿遭大包商沒收300多萬元保證金，要求中止合約退還保證金。大包商表示，願意依照合約進行協商。

承包光田醫院向上院區空調工程的小包商，今天帶多名員工到工地前拉白布條抗議！包商指出，工程延誤小包商無法預期與掌控，工程延期1年多，他們訴求是中止合約退還保證金，上包商硬要小包商履行合約，工程延誤是事實，不應沒收保證金300多萬元。

小包商指出，去年6月初雙方簽完合約，合約中註明簽約起5日內進場，完工日為今年4月；因大包前置工程進度一延再延，遲至將近一年，並未依合約內容明載於一個月前，書面通知小包要變更工期。受到疫情及俄烏戰爭引發原物料、工資上漲等因素，他們虧損850萬元以上。

小包商說，今年5月初進場執行光田醫院風管工程時，多次跟大包工地經理反映，因物料與工資大幅上漲，他們無法負荷增加的工程成本，請求能與對方公司高層當面商議；大包竟在7月15日無預警下，將保證金325.5萬元從銀行取走，沒收公司營運周轉金，致小包在營運資金上遇上困境。

大包商發新聞稿指出，小包商開工應發函告知大包商，對方從未告知，空調風管工程需在結構體完成後才進場施作，完工期限還沒到，對方竟恣意拒絕履約；雙方間工程合約已載明此案以總價決標，不得以物價漲跌理由要求對方調整工程造價。對方今以原物料及工資上漲為理由，要求調漲工程款，已違反雙方合約明文。

光田醫院強調，包商承接光田醫院向上院區空調工程爭議，這是承包商間的糾紛，醫院無權干涉權；醫院希望大包商盡快再行協商溝通、排除爭議並順利完成工程。