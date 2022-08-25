夏日炎炎，冷氣是許多人家庭耗電量最大的家電，而為了省電民眾也各有妙招。不過大陸有媳婦抱怨，自己的婆婆節儉過了頭，居然晚上不睡覺，特地監視她和丈夫是否有開冷氣，讓她相當傻眼，沒想到文章一出引起眾多網友共鳴。

大陸廣東一名媳婦上網發文控訴，她表示，自己的婆婆向來勤儉，無論是用的、吃的都捨不得浪費，而即使廣東的夏季高溫難耐，婆婆為了省電也不願意開冷氣，甚至還會限制兒子和媳婦使用冷氣的時間。

這名媳婦透露，婆婆擔心她和丈夫偷開冷氣，居然半夜不睡覺，特地跑到屋外，抬頭檢查媳婦房間的冷氣是否有在運作，如果發現冷氣有在運轉，婆婆就會心疼得夜不能寐。媳婦表示，並不是家裡經濟狀況拮据，每個月她還會給婆婆生活費，只是「婆婆節儉慣了，不管有沒有錢，就是捨不得開冷氣」。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛留言分享自身經驗，「我同事的婆婆在她新婚之夜闖進去關冷氣，之後吵架時，婆婆還要兒子打媳婦」、「以前住家裡都會上繳生活費或電費，沒想到我爸半夜直接把總電源關了」、「我奶奶也是節儉得要命，小時候吃雞蛋、看電視、吹電風扇都會被罵」、「我同事家更省，開冷氣時一家六口全部集中到主臥室睡覺，連地板都躺人」，不過也有人認為，許多長輩過去的生活比較艱苦，因此養成了節儉的習慣，才會連大熱天都不願意開冷氣，希望做子女的人可以給予多點體諒。