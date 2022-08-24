女星成語蕎以模特兒身分出道，氣質出眾的外型還有「小侯佩岑」封號，直到去年在台劇《三隻小豬的逆襲》裡飾演「最強小三」，甜美外貌加上火辣身材，立刻晉升許多觀眾心中的女神；近期她和好友一起出海，意外和遊艇業者開槓，當下才告知冷氣壞掉，導致全員中暑。

成語蕎日前參加好友楊晨熙的遊艇慶生趴，她也釋出不少在遊艇上拍攝的美照，比基尼照片十分火辣，不過該照片公開後，負責成語蕎出行的遊艇業者未經同意就轉發宣傳，讓成語蕎氣到在限時動態上截圖反問：「請問可以隨意轉發我們的照片當廣告嗎」，她接著透露內幕，「請所有消費者務必跟遊艇的人再三確認冷氣有沒有壞掉，不要像我們一樣當天登船才被告知冷氣被早上出船的人操到壞了」。

而且也沒有別的船可以替代，一開始靠岸吃午餐，業者拿發電機稍微讓眾人降溫，之後出海就沒冷氣，她形容「瞬間高溫到無法言語的溫度，船艙熱到像是悶燒鍋」，同行友人吃了暈船藥還是熱到吐，在船艙昏睡，有些人甚至邊吐邊暈，直呼「假如不是因為壽星生日，不然當天很多人都熱到想折返碼頭」，成語蕎指出覺得必須讓大家知道真實的經歷，花錢出海玩卻遭受這種事情，更點明一句道歉都沒有還直接刪除她反應的留言。

成語蕎曬出事情經過。（圖／成語蕎Instagram）

對此遊艇業者透過粉專道歉，「讓各位貴賓有不好的體驗，在此再一次的致上十二萬分歉意，後續將由公司人員協助商討補償方式」，將會進行檢討跟改進。