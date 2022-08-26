四川省使用無人機對四川盆地區域進行人工增雨作業。（央視畫面截圖）

據央視網報導，川渝地區的高溫乾旱仍在持續。25日，重慶萬盛經開區氣象部門抓住有利氣象條件，成功實現人工增雨，這也是當地自8月7日以來首次降雨。

從畫面中可以看到，重慶萬盛經開區迎來的降雨已經讓部分路面有少量積水。據瞭解，當地25日出現局地熱對流天氣，氣象部門抓住這一有利條件，發射了4枚人影增雨火箭彈。作業後，當地出現分散陣雨，最大降雨量達6.2毫米；人工增雨作業後氣溫為29.6℃，較作業前降低9.2℃，有效緩解了高溫天氣。

為抗擊旱情，25日，四川省人工影響天氣辦公室協調無人機對四川盆地區域進行人工增雨作業。25日，氣象監測顯示人工增雨作業條件趨近成熟。人工增雨無人機在四川自貢鳳鳴通用機場順利升空，根據實時氣象環境，在海拔4500米至5000米高度穿雲作業2小時30分鐘後安全返回地面，作業及周邊區域陸續實現降水。

據不完全統計，此次人工增雨作業面積約600平方公里，降雨明顯，有效緩解了四川盆地連日高溫帶來的旱情。