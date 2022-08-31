強颱「軒嵐諾」目前在台北東方約1050公里海面上，向西南西轉西南前進，氣象局長鄭明典表示，軒嵐諾環流雲系明顯擴大，會與旁邊的熱帶性低氣壓產生藤原效應的互繞現象，使軒嵐諾先往台灣方向接近，氣象粉專「台灣颱風論壇」也指出，軒嵐諾的強風場會比暴風圈還要更大，不能輕忽風雨威脅。

氣象局長鄭明典指出，「軒嵐諾」颱風環流正擴大中。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今早在臉書貼出台灣附近衛星雲圖照指出，第11號強烈颱風「軒嵐諾」近中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，昨天不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，顯示颱風環流正同步擴大中。而颱風環流擴大不利於旁邊熱帶性低氣壓的發展，不過兩者位於同一個低壓環流內，所以會有類似藤原效應的互繞現象，使得颱風會先往台灣方向接近。

"軒嵐諾"最快今轉強颱"登頂風王" 若更往西恐發海警!│中視新聞 20220830

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書指出，熱帶性低氣壓也就是「準梅花颱風」現在逆時針繞著軒嵐諾跑，跑著跑著被軒嵐諾吃掉的機率最大，然後「軒嵐諾」就變更胖更壯，強風場比暴風圈還要廣大，所以不能只看暴風圈，輕忽風雨威脅。

氣象局表示，今晚到周六受到「軒嵐諾」外圍環流影響，其中周四到周六（9月1至3日）是颱風外圍環流影響最明顯時段，北部、東北部有陣雨，基隆北海岸及北部山區有大雨或豪雨， 其他地區周四是午後雷陣雨，周五、周六轉為整天不定時局部陣雨；氣溫部分，颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，約28-30度，感受較為舒適，其他地方仍悶熱，約32-33度。