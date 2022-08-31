今年第11號颱風「軒嵐諾」已升級為強烈颱風，今晚起至周六受颱風外圍環流影響，北部、東北部連4天大雨，臉書粉絲專頁「用事實說颱風」表示，軒嵐諾併吞熱低壓TD-14雲系後，暴風圈可能再擴大，不排除有接觸台灣陸地的可能性，明日有很高機率會發布海警。

「用事實說颱風」表示，軒嵐諾受到與熱低壓TD-14藤原效應的影響，今（31）日將開始「下墜」，往西南方向移動，併吞TD-14的雲系。而在靠近台灣東部海域的過程中，軒嵐諾移動速度變慢，影響時程拉長，暴風圈可能擴大，「因此仍不排除暴風圈接觸陸地之可能性」，明（1）日發布海警機率極高。

臉書粉絲專頁「用事實說颱風」表示，受到颱風外圍環流影響，明日北部、東部都有明顯雨勢。（圖／擷取自中央氣象局官網）

明日受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，北部、東部都有明顯雨勢，預估山區出現豪雨，而新竹以北空曠地區及沿海都有強陣風，受到地形影響，台北盆地的風勢感覺最明顯，預估陣風風力6至7級，將近輕颱等級。

另外，本周五、周六（9/2、9/3）是颱風外圍環流影響最劇烈的時候，中部以北及東部將有豪大雨，呼籲民眾避免前往山區及海邊活動。平地降雨將持續到下周日（9/4）之後才會逐漸趨緩，山區仍有午後陣雨。要特別注意的是，颱風路徑仍有不小變數，提醒民眾要先做好防颱、防風、防汛、疏散的準備。