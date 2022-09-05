戴立綱說明中秋連假天氣變化。

由於台灣附近水氣增加，明（6）日天氣不穩定，各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨。氣象主播戴立綱說明，中秋假期第一天的周五（9日），北部早晚舒適偏涼，周六（10日）、周日（11日）西半部天氣晴朗、適合賞月，東半部早晚會有點零星短暫雨，只能雲縫中見月。

氣象局指出，明天各地都可能有局部短暫陣雨或雷雨，特別要注意是在基隆北海岸、東北部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，雲嘉南近山區的平地亦可能有局部較大雨勢。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣溫方面，氣象局預測，各地高溫大多在30至33度，低溫約26、27度。此外明晚起基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海將有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

戴立綱說明，周五南部中午高溫炎熱，北部晚上天氣偏涼，上山記得攜帶厚外套，海拔3000公尺以上的高山晚上低溫跌破10度，海拔2000公尺的山上晚上低溫僅在13、14度。周六西半部天氣晴朗適合賞月，山區零星午後陣雨，北部白天高溫約32度、夜間低溫約25度，南部中午偏熱，東半部則是連3天都有可能零星降雨，僅能在雲縫中見月。