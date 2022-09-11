中颱梅花今（11）日上午8點半發布海上颱風警報，受颱風外圍環流影響，基隆北海岸、新北、宜蘭、台北、桃園山區有局部大雨發生機率，氣象局提醒民眾注意瞬間大雨及強陣風，並針對5縣市發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣。

氣象局表示，中颱梅花上午8時30分發海上颱風警報，中心位置在鵝鑾鼻東北東方約380公里海面上，向北北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部海面構成威脅，預計周一、周二會最靠近台灣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，颱風梅花大致朝石垣島方向前進，即將進入導引氣流弱的海域，移速減慢；周一、二（12、13日）在石垣島附近近似滯留，周三（14日）緩慢轉北，逐漸加速。路徑潛勢預測的範圍偏大，系集模擬路徑已較先前收歛、但仍分歧，皆顯示預測路徑的不確定性大。以目前「梅花」的預報資料而言，其暴風圈將通過台灣東部鄰近100公里海域，但暴風圈西側是否觸及陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮說，明日至周三上午（12日至14日），梅花暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部及中部山區有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台白天轉涼，中南部高溫略降。周三下半天起梅花漸遠離，北台降雨趨緩，天氣漸好轉。周四至周六（15至17日）各地恢復穩定，天氣大多晴時多雲，白天氣溫回升至33至35度。