受梅花颱風影響，中央氣象局於11日上午8時30分發布海上颱風警報並於13日下午5時30分解除，但台東縣消防局綠島消防隊12日接獲報案，綠島的柚子湖有2名女遊客，於海警期間觀浪遭大浪襲擊落海受困礁岩區，經海巡成功救援，所幸僅輕傷，不過張姓民眾等11人在海警期間擅闖管制區戲水的行為，恐將面臨最高25萬元的罰鍰。

民眾遭大浪襲擊落海受困礁岩區。(記者爆料網提供)

11位民眾在海警期間擅闖管制區戲水。(記者爆料網提供)

據了解，12日下午4時許消防局接獲海巡署綠島安檢所報案，指綠島柚子湖有2位民眾及1名海巡人員遭大浪襲擊落海受傷，人已上岸。救災救護指揮中心立即派遣綠島消防分隊前往執行救護勤務，所幸全員僅輕傷、送醫後暫無大礙。

第一三岸巡隊參謀主任王銘鴻表示「執行梅花颱風觀浪勸離勤務，在柚子湖岸際發現遊客觀浪戲水，隨即依縣政府禁限制公告實施勸離，惟現場兩位民眾在返回岸際途中不慎落海，隨即由海巡同仁奮勇下水救援，並成功將兩位民眾救起，經檢視海巡同仁及兩位民眾腿部均有輕微擦挫傷」。

現場張姓民眾等11人於梅花颱風海上警報期間，進入管制區域柚子湖礁岩區岸際觀浪戲水，已經違反台東縣府今年9月11日公布的管制區限制公告相關事項，以及違反《災害防救法》第30條相關規定，後續將由針對違規行為函送縣府予以裁罰，依法可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。