今年全球最大氣旋的強颱軒嵐諾來勢洶洶，目前外圍環流已經開始影響台灣，西部平原空曠地區開始吹起強烈的北風。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，軒嵐諾的風力隨便吹都有6級以上強度，實測後更發現雲林麥寮的陣風達到10級，已近颱風天停班停課的放假標準。

台灣颱風論壇在臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，「起風囉！咻咻叫～」，由於軒嵐諾外圍環流影響，西部平原空曠地區開始吹起一陣陣強烈的北風，「隨便吹都有6級以上」。提醒民眾經過看板等懸掛物時務必小心，店家也應固定好以免發生意外。

台灣颱風論壇實測各地陣風，從第一名開始分別是雲林麥寮10級、宜蘭蘇澳9級、基隆8級、台東蘭嶼8級、桃園新屋8級、台南7級、台南永康7級、台中7級、嘉義7級。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，只要氣象預報的颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時即可發布停班停課，不過最後是否宣布放颱風假，仍視各地方政府決定。