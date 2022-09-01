第11號颱風「軒嵐諾」正逐漸朝台灣接近，本周五(2)、六(3)將是最接近台灣的時候，受颱風外圍環流影響，今(1)起將由北而南漸轉雨。「氣象達人」彭啟明稍早於臉書表示，「軒嵐諾」是今年地球上到目前最強的氣旋系統。

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，以目前氣象局的預報路徑來看，周末「軒嵐諾」可能以強烈颱風之姿威脅台灣的北部跟東半部海域，可以說是今年第一個對台灣有顯著影響的颱風，也不排除在明天到周末發布海上颱風警報，近期軒嵐諾颱風也將是台灣附近天氣的焦點。

李至晟說，從昨天晚上開始，北部跟東北部就開始受到颱風最外圍的偏北風影響，有些斷斷續續的雨勢，今天隨著颱風接近，降雨會越來越頻繁，而東部、中南部受到地形阻擋，今天白天的天氣還是依樣炎熱，特別是海風不易調節的花東縱谷地區，局部高溫可以來到36度以上，而中南部山區還是有午後陣雨發生。

李至晟指出，在周五(2)到周六(3)「軒嵐諾」在台灣東部外海北上的時候，尤其周六颱風距離台灣最近，附近風場也會從偏北轉成西北風，因此西半部降雨會逐漸地往南擴張，首當其衝的北部、東北部更要留意豪大雨的威脅，不過基隆北海岸地區的缺水狀況也可望大幅舒緩。

「氣象達人」彭啟明今於臉書對「軒嵐諾」如此描述，龐然大物就在台灣東半邊，颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，更是今年地球上到目前最強的氣旋系統，很幸運到目前預測，這波沒有直撲台灣，只有擦邊通過。