強烈颱風軒嵐諾逐漸增強中，出現清晰的雙眼牆，氣象局預估，周五早上非常可能發布海上颱風警報，若路徑更偏西，不排除發布陸上颱風警報，預估暴風圈侵襲台灣機率高達46％，而究竟會不會放颱風假，氣象局表示以目前路徑來說，機率不是很高。

圖為軒嵐諾颱風預測路徑，發布海警的機率大。(翻攝自氣象局)

氣象局指出，軒嵐諾路徑修正，很高機率在周五早上發布海警，且萬一路徑再往南修，暴風圈稍微擴大，也可能發陸上颱風警報。指出今晚至周六軒嵐諾颱風外圍環流影響台灣，其中周四到周六是颱風離台灣最近的時段。

目前第11號強烈颱風「軒嵐諾」位於台北東方約910公里的海面上，向西南南朝琉球南方海面前進，今天晚上移動到琉球南方海面後，由於導引氣流較弱，移動速度將逐漸放慢，預計會在此海域緩慢行進一段時間之後再北上，未來有可能影響到台灣北部及東半部海面，發布海上警報機率大。

另外，位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，以偏北的方向前進，未來有發展為輕度颱風的趨勢，不過維持的時間不長，預計未來將併入「軒嵐諾」颱風的環流內。

至於大家最期待的颱風假，氣象局表示，以目前颱風路徑來看放假機率不是很高，但還是要看基隆北海岸的實際風力等，以及縣市政府是否會針對風雨較大的基隆北海岸、北部山區等鄉鎮有特殊因應。

同時氣象局長鄭明典也在臉書發文，指目前軒嵐諾出現清晰雙眼牆，「軒嵐諾外眼牆雲系有部分往內輻合的趨勢，應該是進行中的眼牆置換過程」。