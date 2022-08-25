大陸央視新聞用戶端25日報導，從四川省地質災害指揮部辦公室獲悉，24日17時至25日7時30分，四川綿陽、雅安、廣元、成都等地強降雨，已連夜緊急轉移群眾1萬0466戶2萬9332人。

24日17時至25日7時30分，綿陽中北部及中西部，雅安部分地方，廣元、成都2市西北部，德陽西部大到暴雨個別地方大暴雨；眉山西部、阿壩大部、甘孜東南部、涼山部分地方小到中雨局地大雨；樂山部分地方小雨局地中雨。最大雨量出現在平武縣城（137.1mm）。

受強降雨影響，四川共組織了1674起避險轉移，轉移群眾1萬0466戶2萬9332人，其中雅安市3863戶1萬2555人、綿陽市3811戶8802人、成都市794戶2321人、德陽市505戶1460人、涼山州351戶1245人、阿壩州460戶1115人、眉山市382戶992人、樂山市202戶569人、廣元市75戶172人、甘孜州23戶101人，涉及40縣（區）1901個隱患點。各地未上報地質災害。

《四川日報》報導，24日從水利廳獲悉，四川省防汛抗旱指揮部辦公室（省防辦）23日晚印發《關於做好局部短時強降雨防範應對工作的緊急通知》（《通知》），要求各地高度警惕、全力戒備，嚴密防範局部短時強降雨和旱澇急轉，提前落實應急措施，堅決及時果斷組織轉移避險，切實保障人民群眾生命財產安全。

這是繼8月18日發出做好旱澇急轉形勢下山洪災害防範應對工作的緊急通知後，省防辦再次發出類似緊急通知。省防辦相關負責人表示，主汛期以來，川省持續高溫乾旱，土壤失水疏鬆或結塊硬化，大氣能量積存大，稍有擾動極易出現強對流天氣和集中短時強降雨，極易突發山洪並誘發多種致災因數疊加的極端災害。

針對當前嚴峻複雜防災減災形勢，《通知》提出4項具體舉措。

一要切實強化底線思維。要清醒認識當前旱澇急轉的複雜嚴峻形勢，充分把握盆周山區、川西高原、地震影響區等區域暴雨災害「突發性強、成災快、危害大」的特點，全面落實工作責任、細化工作措施。

二要加密監測預報頻次。要密切關注短時強降雨、局地暴雨，進一步加密凸發性、轉折性天氣以及局地強對流天氣的監測預警頻次，即時滾動會商研判，強化短時強降雨可能引發的溝谷溪河水位陡漲等風險提示和短臨預警。要進一步強化直達基層一線責任人的「喊醒」「叫應」機制，充分運用廣播、電視、網路、簡訊、高音喇叭等方式，關鍵時刻採取敲鑼、吹哨、敲門等各種行之有效手段，確保預警訊息到崗到人。

三要剛性組織避險轉移。要嚴格落實旱澇急轉階段所有縣（市、區）一律實行提級回應的要求，根據預警資訊落實人員撤離和管控措施，不惜代價、不計成本、不講條件執行「三個避讓」和“「個緊急撤離」要求，對不願撤離人員要迅速採取強制撤離措施，做到應轉必轉、應轉早轉。

四要強化重點部位值守。要切實強化強降雨期間山洪災害和中小河流洪水易發區、水庫堤防、城市易澇區、旅遊景區、施工場所等重點區域防洪安全管理，降雨時段要對臨溝臨河居住點、露營野遊避暑溝道、河道急彎頂沖、陡坡溝口、跨溝道路橋涵、多支交匯和河道展寬束窄處等重點部位落實專人24小時巡查值守。