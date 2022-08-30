今(30)日是全國的中、小學的開學日，為保護學生在上下學時段的人身安全，三重、蘆洲、淡水及新莊等警分局紛紛執行護童專案，與義交、導護媽媽及導護老師等民力合作，除了疏導交通引導學生穿越馬路外，也維護校園周邊的安全。

淡水警分局除了護童專案外，也一併同步執行「學幼童車稽查」勤務，加強稽查取締違法改裝的學幼童交通車輛，防止學童遭不合格車輛載送；淡水警分局長黃南山表示，因應開學後的校園安全維護運作，已事先要求各分駐、派出所加強與學校多方聯繫及加強轄區治安顧慮人口的訪查與控管，並規劃「護童專案」及「學(幼)童車稽查」專案勤務，以落實學童保護工作及確保學童上、放學安全。

新莊警分局在這次的護童專案，特別準備可愛的「限量Q版警察娃娃吊飾」作為開學迎新小禮物，也藉機向家長宣導如何防範及杜絕孩子受到「數位性別暴力」的侵擾。

新莊警方表示，隨著網路世代來臨，網路交友的年齡層有下降的趨勢，然而不法分子在網路世界取得孩子的信任後，可能會有意無意地灌輸他們「大方展露身體才是有自信、肯定自己的表現」，進而利用威脅、利誘等方式，讓孩子拍攝及傳送私密照，家長應讓孩子了解自己對身體自主權的重要性，以及如何拒絕，才能避免孩子受到數位性別暴力的侵害。

三重警方規劃由各轄區派出所正、副主管督同交通崗疏導人員於上午交通尖峰時段7時至8時，在轄內國民小學校門口和周邊主要幹道實施機動交通疏導，三重警分局長陳永昌也親自率隊於校門口進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等多面向宣導作為，用以提醒用路人放慢車速，強化學童及家長防範犯罪意識。

三重警分局長陳永昌表示，提醒駕駛人，因上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，接送孩童應避免併排停車，以保持交通順暢。孩子是國家未來的主人翁，學童的安全需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量合作，才能有個安全無虞、快樂學習的優良環境。

蘆洲分局則提醒，學童開學首日多未完全回復正常作息，極易因警覺性降低而發生意外，家長應叮嚀學童上下學應結伴同行，也特別呼籲家長，開學日送小朋到校上課，不要違規停車，或考慮分散到校時段，維護校園附近交通順暢。