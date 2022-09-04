隨著9月開學季的到來，不少學校紛紛開學，暑假作業也必須按時繳交，不過山東一名小學生疑似開學前一天才開始亡羊補牢，只花一小時就將40天的日記趕完，但媽媽檢查發現，內容全是在打牌，讓她又好氣又好笑。

綜合陸媒報導，山東青島一名媽媽發現，眼見隔天就是開學日，但女兒暑假期間該寫的日記，卻一篇都沒有寫，擔心隔天被老師責罵，這才開始瘋狂補作業，最後花了一個小時，終於趕完40篇日記。

不過當她逐一檢查時，孩子補寫的40篇日記內容大多都跟打牌有關，而且通篇只有2句，還幾乎是照樣造句，換個主詞就草草帶過，例如「今天我和弟弟打牌，最後我贏了」、「今天我和爺爺打牌，最後我贏了」，極度敷衍的行徑讓媽媽看了哭笑不得。另外還有一篇是敘述看見一隻貓咪，但卻沒能抓到，讓她很難過。

小女童的奇葩行徑一出，網友全笑翻了，紛紛留言回應「勝負欲還挺強的」、「像極了我小時候開學前補作業的樣子」、「以前補日記最怕寫天氣，因為記不得了，萬一跟同學寫不一樣就露餡了」、「我兒子寫日記每天只寫兩句話，第二句永遠都是『我開心極了』」。

還有人想到了《胡適留學日記》，內容提到，當年胡適留學時，有一段時間沉迷打牌，日記經常只寫了「打牌」兩個字，而女童的日記內容頗具胡適風範，不禁打趣笑說，「當代胡適」、「狂人日記」。