台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)前7月合併營收為560.13億元，年增17.2%，為歷年同期新高，返校商機湧現，富邦媒旗下momo購物網8月至今3C資訊業績較上月同期成長突破50%，momo購物網自即日起至9月12日推出《開學神助攻》電腦聯合開學季活動，全力搶攻3C開學商機。

學生返校季帶旺3C開學商機，momo購物網8月至今3C資訊業績較上月同期成長突破50%，其中智慧型手機根據momo銷售觀察，站上手機銷售穩健成長，2022年至今業績年增也超過35%，隨著國內通訊技術跨入「5G時代」，消費者換機鎖定購買5G手機，促使今年momo 5G手機銷售佔比達整體手機的80%；受「摺疊機」新風潮帶動，近期登場的SAMSUNG Galaxy Z系列新機在momo預購首日業績較前一代成長超過50%。

智慧型手機運用延伸至3C穿戴裝置，帶動momo智慧型手錶、耳機買氣穩定成長，其中今年耳機業績年增近1.5倍，尤以「真無線耳機」最受歡迎，能擺脫智慧手機手持通話、有線耳機聆聽音樂的束縛，佔momo整體耳機銷售佔比約80%；momo智慧型手錶業績年增亦超過50%；「輕攝影」消費需求持續高漲，6月起momo運動相機每月業績年增率皆超過70%。

搶攻3C開學商機，momo即日起至9月12日推出《開學神助攻》電腦聯合開學季活動，推薦多款高CP值電腦，希望能進一步推升業績。