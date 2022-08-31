工總31日指出，台灣企業受大陸封控衝擊相當嚴峻，除了訂單利潤影響，更重要的是供應鏈難度增加；且有超過六成的台商表示將「增加大陸以外地區投資」，且有近一成台商表示，封控考慮將產線自大陸遷出。

工總為瞭解大陸封控對台商影響，以及台商希望協助事項，針對在華東地區有投資的會員企業進行調查，了解台商受封控影響及未來投資動向。

工總指出，調查結果總的來說，台商認為，大陸封控造成企業多方面的困擾；雖然大陸政府已提出各項補救政策，但台商多希望這些政策能加快落實。由於近來大陸新冠疫情持續升溫，深圳等地也傳出實施全域或部分管控。

調查顯示，近八成台商營運受到影響，面臨訂單、利潤雙下滑：調查結果顯示，將近八成大陸台商（79.1％）表示封控造成訂單減少，約一成的大陸台商表示訂單不變（8.1％），約一成表示增加（12.8％）；有近八成（79.1％）大陸台商表示利潤減少，近兩成（16.2％）表示不變，僅有4.7％的業者表示利潤增加。

調查也顯示，台商普遍認為疫情造成供應鏈管理難度增加：受上下游配套廠停工、物流受阻等衝擊，近八成（76.7％）台商認為供應鏈管理難度「增加」；至於業者受「運費高漲」的影響程度，認為「影響很大」、「部份影響」者分別占43％及40.7％，只有一成（10.5％）的台商認為「影響很小」、5.8％表示「不受影響」。

半數台商反映封控措施對營運「影響很大」：超過五成（55.8％）的受訪者認為封控措施對營運「影響很大」、「部份影響」則占三成（34.8％），認為「影響很小」或「不受影響」僅各占4.7％。具體影響方面，以「人員交通、貨品物流受阻」占比超過九成（93％）最高，亦有超過五成的廠商反映面臨「營運成本提高」、「無法按時履行交易」及「停工停產」。

台商多半看淡今年的營運表現：相較於去年，近五成（46.5％）業者預期今年全年訂單將減少；近六成（59.3％）的受訪者預期全年利潤將減少，顯示多數台商對今年的營運表現不甚樂觀。

台商對大陸投資趨於保守：基於對市況的擔憂，台商對大陸的投資亦趨於謹慎，僅有不到兩成（18.6％）的業者表示將「增加」投資規模，超過八成的廠商的投資規模保持「不變」（52.3％）或「減少」（29.1％）。

六成台商將「增加大陸以外地區投資」：儘管只有不到一成（9.3％）的廠商考慮將產線自大陸遷出，惟為分散風險，有超過六成（66.3％）的業者規劃將「增加大陸以外地區投資」，其投資動向則以台灣及越南為主。

工總也因此對大陸政府提出相關建議：

一、規劃封控時期的暢通物流方案：建議大陸政府事先制定相關預案，確保未來涉疫地區實施封控時，內陸及海空物流得「保通保暢」，避免影響企業的產銷活動。

二、加強與企業溝通以降低防控措施的衝擊：建議各地政府應多舉辦理「政企溝通會議」，以切實了解台商困難。

三、協助台商解決融資困難：因應台商「融資難、融資貴」問題，建議大陸政府落實「惠台26條」精神，除向台商宣導如何運用大陸的融資政策資源，並輔導台商使用，以提供台商更多的金融支持。

四、提供「停工薪資補貼」：建議大陸政府未來在企業停業期間，能提供員工最低薪資的補貼，一方面提高中小企業的生存；另一方面也能避免企業被迫裁員。

五、落實留抵退稅與社保費緩繳措施：鑒於新冠疫情仍嚴峻，建議相關部門持續落實留抵退稅、社保費緩繳等相關政策，並主動向台企宣導，以協助有困難的台商渡過難關。

六、加大對中小企業台商的採購力度：建議大陸各地政府，透過預留份額、降低參與門檻及價格評審優惠等方式，加大向中小企業台商的採購力度，以協助業者緩解營運困境。

七、落實台商同等待遇：建議台商應一體適用《外商投資法》；或是將2018年以來照顧台商、在陸台籍人士的「對台31條」、「對台26條」等同等待遇措施明確納入《台保法》，以強化其執行的必然性及效力，也讓大陸各級政府能有更明確的法律規範可以遵循，以落實台商同等待遇。

八、協助台商拓展更大市場：建議大陸政府擴大對台商的拓銷協助，包括協助台灣產品建立通路，推動更多台商參與「進口博覽會」，以及建置「台灣商品館」等。另建議大陸政府提出更多輔導政策，協助台商運用直播帶貨、社交電商、社區團購等電商平台，引導台商產品進入大陸甚或東協市場。