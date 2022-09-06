衛福部苗栗醫院腎臟科主任吳文中，6日特別邀請營養師李孟穎共同舉辦「腎利方程式病友會」健康講座。（苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

中秋佳節將至美食當前，腎友們要如何歡度過節又不傷腎。衛福部苗栗醫院腎臟科主任吳文中，6日特別邀請營養師李孟穎共同舉辦「腎利方程式病友會」健康講座，教導民眾如何吃得健康又安心。

吳文中說，中秋節容易不經意攝入過量蛋白質、高油脂、高鹽份、高糖份食物，增加腎臟負擔、加速腎功能惡化，適當「飲食控制」可以降低腎功能惡化速度，延緩進入洗腎。

很多人認為中秋節烤肉、吃月餅意味著團圓，且一年只有一次，放縱開心地吃無妨，但罹患慢性疾病的人，如腎臟疾病、糖尿病、高血脂、高血壓等，在這種日子更應該注重飲食。

部苗營養師李孟穎指出，節慶不僅容易使人發胖，也易造成疾病發展，所以要鬥陣慶中秋，請腎友要謹「腎」行事，務必遵守以下幾點，包括烤肉食材選擇，建議多採用低脂肪蛋白質食物，如豆干、豆包、魚肉、去皮雞肉和瘦豬肉取代三層肉、五花肉及培根。

並避免選用香腸、熱狗、貢丸等加工品及雞心、大腸等內臟類，這些食材不僅高脂同時也是高磷、高鹽；蔬菜類富含鉀離子，建議在烤之前川燙或是截切後用水浸泡再烤，避免攝入過多鉀離子。

李孟穎表示，烤肉醬一罐約有14到20克鹽，國健署建議每人每日攝取不超過6克鹽，區區一罐烤肉醬鹽份就嚴重超標，建議腎友可以自己動手做醬料，使用天然辛香料蔥、薑、蒜、九層塔、辣椒等搭配醬油，調製出健康無負擔的調味料。

她說，烤肉通常都會搭配一杯冰涼飲料來解膩，但市售飲料含糖量高，像是一瓶600毫升沙士就約有12顆方糖；一瓶600毫升果菜汁就有10顆方糖量；自榨果汁含鉀量又高，所以建議適量的飲用白開水，才能減少攝取過多的糖或鉀。

另外，月餅是高油脂、高糖、高磷、高鉀、高熱量食物，盡量避免有包蛋黃、滷肉、堅果或份量大顆的月餅，建議與家人共同分食月餅，減少攝入量同時也促進家人間的情感。

還有柚子是中秋節應景的水果，常有人每次吃下的不是半顆就是一顆，但柚子屬於高鉀水果，腎友不宜攝取過多，且小小2瓣就有60大卡，對需控制血糖者，務必要忌口，而柚子含有喃香豆素類，會影響血壓、血脂、心律不整、抗憂鬱等藥物作用，可能會增加藥物副作用或是毒性發生，應與藥物間隔2小時以上再食用。

吳文中補充提醒，請腎友秉持每餐七分飽原則，且享受美食過後，須增加身體活動量，像是每日快走30分鐘，有助於促進熱量消耗、新陳代謝以及預防心血管疾病。