中秋節將至，許多民眾都會吃柚子應景，不過最近網路上又再度流傳，吃柚子時配優酪乳或是香蕉，恐怕會導致中毒，更直言已經有幼童因此死亡，對此，營養師李婉萍無奈表示，自己已多次收到類似的假消息，呼籲民眾千萬不要上當。

李婉萍昨（6）日在粉絲專頁貼出一張LINE對話擷圖，對方表示，「請告訴周邊人員，吃完柚子別喝優酪乳，也不能吃香蕉會中毒，已經上新聞了，有個孩子還沒到醫院就往生，誰的群組多，互相轉發一下，多做好事會功德無量」。

對此李婉萍直接回應：「假的」，他表示，目前已經陸續收到三位長輩傳來類似的訊息，還模仿假訊息的口吻說「大家幫我分享，這個是假的，多做好事會功德無量的」。

其實早在2020年，衛生福利部食品藥物管理署就已經闢謠，柚子、香蕉及優酪乳一起食用並不會導致中毒，反倒是柚子富含較多纖維質不易消化，多吃有腹脹甚至腹瀉的情況，另外，因優酪乳富含蛋白質，建議腸胃道敏感者，不要和富含纖維質的香蕉與柚子同時食用，否則仍有可能導致腸胃短暫不適。