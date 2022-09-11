47歲男星林志穎7月駕駛時發生嚴重自撞車禍，造成臉部以及肩膀多處骨折，當時車上還有同乘兒子，所幸孩子安全無虞，林志穎經過緊急手術後，傷勢持續好轉，目前已出院休養；林志穎透露因手術躺床休養讓他消瘦10公斤，日後還需要慢慢調養復健，近日逢中秋佳節，林志穎也PO文共賀，讓網友送上祝福，希望他早日康復。

林志穎先前車禍，近日持續復健中，他PO文：「中秋佳節，祝大家中秋節快樂」，附上的照片寫著「平安如意、月來月好」八個字，祝福語諧音越來越好，令許多網友感動送上祝福「加油，早日康復」、「希望小志越來越好」、「祝福你闔家平安健康」。

去年中秋節林志穎有發文，他捧著一顆柚子開心自拍，樣貌依舊英俊，俏皮寫下：「剛摘下來的柚子，要放幾天才能吃呢？中秋節快樂」，而今年林志穎選擇用最簡單樸實的文案度慶中秋，不免令人注意經歷過車禍後之後的反差。

林志穎去年過中秋的文案很俏皮。（圖／林志穎facebook）

先前林志穎車禍，網路上有許多謠言滿天飛，疑似有酸民指發生車禍的當天，林志穎載孩子去開賽車，網友稱林志穎的兒子說「不能去比賽了」。讓林志穎老婆陳若儀忍不住對外發聲：「不好意思！請問你有在現場嗎？」她強調當時孩子在現場是先向路人求救「我爸爸還在裡面」，並轉述車禍時伸出援手民眾說法：「我的兒子真的很勇敢！我當場忍不住哭了，他已經非常勇敢，不要再黑他了！」