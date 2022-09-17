從民眾提供監視器畫面發現，車禍發生時，有不少機車騎士紛紛停車幫忙扶起倒地不起的宋婦以及她的機車，但此時有一人在扶起機車時，誤觸機車油門，致機車向一旁快車道暴衝，擦撞到旁邊等紅燈的機車騎士以及2名孩童，造成一家三口撞倒在地，無辜受害。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

宋婦行駛的機車，與劉男休旅車發生擦撞導致車殼輕微受損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

劉男休旅車則是左下保險桿輕微受損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄小港區今日上午60歲劉姓男子開車與騎機車的67歲宋姓婦人發生擦撞，所幸雙方車速都不快，宋婦僅左腳踝扭傷送醫無大礙，雙方經酒測均為0。而車禍當時，有不少好心路人見狀幫忙，卻有人將宋婦倒地的機車扶起時，誤觸油門造成機車暴衝，撞倒隔壁的機車騎士與2名孩童一家三口。警方獲報到場時，僅剩劉男與宋婦兩人，遭撞一家無大礙先行離去，而詳細肇事責任還待釐清當中。

17日上午11時許，劉男開車行經小港區高松、高鳳路口時，右前方的宋婦突然向左切，劉男反應不及，導致雙方發生擦撞，所幸因前方紅燈，雙方車速均不快，宋女僅左腳踝扭傷送醫無大礙。

但從民眾提供行車記錄器發現，車禍發生當下有不少機車騎士紛紛停車幫忙扶起倒地不起的宋婦以及她的機車，但此時有一人在扶起機車時，誤觸機車油門，致機車向一旁快車道暴衝，擦撞到旁邊等紅燈的機車騎士以及2名孩童，造成一家三口撞倒在地，無辜受害。

小港分局高松派出所警方獲報到現場時，僅發現肇事的劉男與宋婦兩人，而無辜遭撞的一家認為無大礙已離開現場。警方對劉男、宋婦實施酒測，雙方酒測均為0，而詳細肇事原因仍待後續調查分析，以釐清肇事責任。