樹林區機車行無端遭人砸店。（民眾提供）

機車行無端捲糾紛「13輛機車慘被砸毀」警逮9人送辦

新北市樹林區三多路某機車行本月19日晚間突然闖入數名男子，向老闆詢問：「有沒有阿山這個人？」老闆回答不認識，眾人認為老闆刻意隱瞞，持棍棒砸毀店內13輛機車，隨後逃離現場。車行老闆見無端被砸店，憤而向警方報案，樹林警分局擴大追查，陸續帶回22歲主嫌徐姓男子等9人， 全案依毀損、妨害秩序罪嫌送辦。

案發後警方擴大調閱監視器，掌握犯案車輛及涉嫌人身分，分別於9月20、21日將徐嫌等9人拘提查緝到案。

徐男供稱，本月18日在三峽區介壽街與綽號「阿山」的男子有行車糾紛，當下互留LINE並約定在樹林三多路的機車行談判，之後因為和「阿山」互嗆，所以召集朋友到機車行找人，當時以為老闆是在維護自己人，裝作不認識「阿山」，所以動手砸車。

機車行李姓老闆向警方表示，店裡員工確實沒人叫「阿山」，他也沒有綽號「阿山」的朋友，猜測可能是以前曾來修車的客人，與對方約到車行來估價。經清點損失約20餘萬元，堅持要對砸車的嫌犯提告並索賠。

偵訊後，警方以毀損、妨害秩序罪嫌將9人移送新北地檢署偵辦，並續追「阿山」身分，釐清案情。