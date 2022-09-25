台南晶英酒店傳出24日5場宴席疑似食物中毒，截至25日有79名參加宴席的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀而就醫，多數民眾就醫後，症狀已緩解，台南市衛生局接獲醫院通報，已分別採檢酒店當天供應菜餚及相關民眾、廚工的檢體，並送檢驗單位化驗，釐清發生原因。

據了解，晶英酒店昨天中午、晚上共5場宴席，席開120桌，約1100人用餐，其中，有79人傳出疑似食物中毒，分布5場宴席中。業者今天陸續接獲客人反應，已主動聯繫5場宴席的賓客，截至今晚主動致電約300多位賓客，明早將持續聯繫，提醒大家留意身體狀況，同時也提供昨天菜餚檢體給衛生局進行檢驗，釐清發生原因。

衛生局則於第一時間介入調查，目前已採集當天菜餚及相關民眾、廚工的人體檢體進行採檢。衛生局指出，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，則將依食品安全衛生管理法第15條規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。