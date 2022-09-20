新北市蘆洲區環堤大道18日晚間傳出有多輛機車聚眾飆車，更有網友將相關影片傳上社群平台，可見到這群人不僅將馬路將成賽道競速，多名騎士也皆危險駕駛，目無法紀的行為十分膽大妄為；蘆洲警方表示，當時獲報抵達現場時，多輛機車已從該處駛出往三重方向駛離，目前已鎖定飆車的6台機車車號，將全數開單告發，並依公共危險罪函送偵辦。

昨(20)日有網友上相關影片到社群平台，影片中可見有多輛機車聚眾在一處河堤旁的道路飆車，周遭也聚集不少群眾圍觀，其中騎機車競速的騎士皆未戴安全帽，更有騎士用躺臥的方式行駛，最後還拍到遭警方驅趕的畫面，目無法紀的行徑十分囂張。

蘆洲警分局表示，這起道路競速的公共危險案發生在18日凌晨2時4分，警方獲報在蘆洲區環堤大道410號處，有多輛機車聚集，立刻集結集賢、三民、蘆洲、延平所等警力前往處理，部過警方抵達現場後，該處已有多輛機車駛出，並往三重方向駛離。

警方從後方驅趕飆車群眾離開後，隨即調閱監視錄影器持續調查，發現有6台機車有競速、未戴安全帽、危險駕駛、逆向行駛等違規事實，違規騎士皆為成年人，針對此警方將全數告發，處3萬元以上9萬元以下罰鍰、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月，並依公共危險罪函送新北地檢偵辦。

蘆洲警分局強調，警方絕不容許任何人以任何方式危害他人的用路權益，將以強悍的公權力打擊不法違規情事者，讓民眾有安居樂業的環境。