36歲顏姓女子1日凌晨騎機車上國道1號，在北上164.2公里，她將車停在路肩後，不一會兒人被發現在大甲溪河床，人已無生命徵象，送醫急救後仍不治。

台中市消防局今日凌晨接獲國道警察轉報，國道1號北上164.2k神岡路段，1輛機車停在路肩，經聯絡車主。車主表示，妹妹騎機車外出，但國道員警在國道上並未發現人員，於是請求協助搜尋。

台中市消防局立刻派遣神岡、豐原及豐南分隊，出動消防車7輛、救護車2輛、消防人員24名，由神岡分隊分隊長曾銘祥帶隊前往國道下方大甲溪河床搜尋。

搜救人員在河床上發現顏女，已無呼吸心跳，緊急送往豐原醫院。院方表示，顏女四肢、胸部挫傷，右邊皮膚皮下氣腫，右邊肋骨斷裂，氣胸，肝臟破裂，經急救無效，宣告死亡。

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