台中市神岡區中山路一帶自來水管老舊造成滲漏，立委楊瓊瓔26日會勘爭取改善。（陳淑娥攝）

台中市神岡區中山路一帶因自來水管老舊，滲漏情形嚴重，加上原設計管徑容量不足，導致沿線用戶水壓經常過低，更因管線洩漏施工而不時停水。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍26日會勘爭取改善，自來水公司將斥資1.1億元更新7100公尺老舊管路，涉及用水戶數高達8000戶，民眾用水困擾將迎刃而解。

楊瓊瓔表示，神岡區中山路、神清路、神圳路、厚生路一帶使用的老舊塑膠自來水管路，至少已3、40年沒有更換，水質、水量都不穩定，更因破管造成水資源的浪費，且洩漏可能使管壓偏低，用戶取水困難，導致日常生活不便。

神岡區長劉汶軒及北庄里長王秋生、神岡里長王百瀛、圳前里長陳木生指出，自來水管老舊衍生諸多問題，長期經常性停水，更讓居民怨聲載道，希望能趕快解決用水問題。

楊瓊瓔表示，在接獲里長們反映後，積極督促自來水公司優先編列經費，抽換神岡區中山路等一帶老舊的自來水管路，並都改成更安全、耐用的石墨鑄鐵管，徹底改善供水及管線末端水壓不足問題，她將持續關注自來水公司發包狀況，讓老舊管線早日汰換完成。

自來水公司第四區管理處副處長張裕浩指出，此次工程將汰換口徑80至400公厘各式塑膠管線，長度近7100公尺，同時加大口徑為300公厘延性鑄鐵管4700公尺，以及400公厘延性鑄鐵管2400公尺，工程經費耗資約1億1000萬元，涉及用水戶數達8000戶，預計明年5月開工，2024年8月底前完工。