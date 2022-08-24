基隆中山區美之國社區位在山坡上，長年有漏水、水壓不足問題，社區向中央申請「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善」計畫，去年發包動工。立委蔡適應24日前往現場了解改善狀況時宣布好消息，預計12月底完成改善工程。

蔡適應今日邀請台灣自來水公司第一區管理處，前往美之國社區說明高地供水改善工程進度，並了解社區住戶用水狀況，市議員張秉鈞、德和里長曾聖為、美之國社區主委彭慶麟、市議員參選人施偉政等人也到現場了解狀況。

彭慶麟表示，過去美之國社區漏水問題嚴重、水壓常常不足，近年成功向中央申請「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善」計畫，總預算3368萬元，去年底工程發包，並由廣躍公司施作、盛禹公司監造，工程包括汰換老舊管線、建置新的加壓設施和受水設備。

蔡適應指出，工程使用DIP管，取代過去的PVC管、塑膠管，可以有效降低漏水率，他提及，目前社區共同分擔漏水度數已從59度，下降到24度，根據自來水公司說明，高地供水改善工程會在12月底完成，

另有住戶提到社區高處的水壓不穩，希望增加加壓設備，施工後也能重新刨鋪入口處道路。對此，蔡適應指出，這2部分雖涉及變更設計，但自來水公司願意協助，他也會向主管機關表達問題改善的迫切性，期盼在完成美之國高地供水改善後，住戶免受水壓不足、缺水之苦。