九合一選舉參選人陸續登記參選，新北市議員林金結今在國際獅子會300B2區幹部陪同下，前往新北市選委會登記，林金結表示，他未來會持續關注「青年攜幼移居」政見，盼吸引更多人口到新北市，讓新北躍上國際，另外本次選票所得的30元選票補助款也將全數捐贈給教育單位，讓弱勢學童看見未來。

林金結今與國際獅子會300B2區總監李家順、前總監陳美雲、祕書長李永禎等獅友前往登記。林金結說，新北市正在脫胎換骨，新北市長侯友宜曾在宜蘭旅北同鄉會挺侯連任後援會稱，新北市不是台北市的衛星城市，要將新北打造成千萬人口級的國際性都會，2030願景不是想像，而是實踐。

林金結說，他非常認同侯友宜提及的發展軸線，因此他也提出「提高獎勵生育、托育補助及幼兒教育品質」、「青年攜幼移居，增建青年住宅」等政見，希望鼓勵更多民眾遷居新北市，他未來會強烈監督，另外，為了幫助弱勢學童，林金結也說，他會將選票所得的30元選票補助款全數捐贈。

李家順表示，林金結時常帶動獅子會成員投入社會公益，不僅捐贈消防探勘車、救護車、住警器，也在疫情間幫助市府愛心大平台募資數千萬元，另外他先前投入的3次選舉，累積的360餘萬元選票補助款也已全數捐贈給國中小教育使用。