不會看場合？民進黨新北市長林佳龍4日昨出席新北市嘉義同鄉會，未料致詞結束後，立委羅致政高喊「凍蒜」時卻被制止，場面尷尬。前立委孫大千5日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，嘉義同鄉會是出了名的團結，林佳龍跑到嘉義出身的侯友宜主場，能露個臉說說話就應該感謝了，白目喊凍蒜必然遭到鄉親反彈，直言羅致政完全是二百五在幫倒忙。

孫大千表示，「羅致政這次完全就是幫倒忙。林佳龍可能不太清楚知道這些社團的背景，但是你羅致政至少要知道啊，你自己本來也有意要選新北市的市長的，你怎麼可能會不知道侯友宜跟嘉義同鄉會之間的關係？再加上我們這些跑行程跑慣了的政治人物，我們都會掂量掂量說這個場合我該說什麼、我能說到哪裡、這個場合是誰的主場、這個場合對我有沒有利？現在顯然是這群傢伙連這個都沒有搞清楚，就把那個場合變成一個造勢場合。」

「如果你要深入敵營，你站在那個台上喊凍蒜，你會讓所有嘉義鄉親群起反彈！」孫大千說，「會去指責說是誰讓這個人上台的，是誰讓這個人參加這個活動的，是誰通知他來的，所以你反而是給邀請你來的人帶來很大的困擾耶。」

孫大千指出，「而且嘉義人是最團結的，我自己過去在地方上選舉，我知道有一些同鄉會是很團結的，影響力也很大，雲林同鄉會、嘉義同鄉會就是最好的例子，這兩個同鄉會的凝聚力一直都很強，所以在嘉義同鄉會的場子你幾乎想都不要想，說你要去那裡跟侯友宜爭票。」

「你去那邊打打招呼，讓那些人看到你就算了。」孫大千強調，「今天如果我是候選人的話，我在那邊露個臉，就阿彌陀佛謝謝大家給我這個機會了，跟大家說聲中秋節快樂。我怎麼會在侯友宜的主場裡面去喊凍蒜？羅致政做的這個事情真的很二百五，完全是一個徹底幫倒忙的行為。」