無黨籍基隆市長參選人黃希賢30日公布競選政見，3大主軸包括「打造亞洲最佳宜居城市」、「基隆333」、「三心二義」，主打「基隆通」台鐵國道客運1280月票、全市國中小營養午餐免費、興建海水淡化廠，預計31日前往選委會登記。

黃希賢表示，基隆已給藍綠輪流執政過，路不平、燈不亮、河川水溝不通且臭，觀光、就業、產業發展原地踏步。因此，他精心鑽研政見，提出最務實、科學、理性，並符合紀律的優良方案。

黃希賢指出，「打造亞洲最佳宜居城市」包括興建海水淡化廠解決缺水問題、推行「基隆通」台鐵國道客運1280月票、全市國中小營養午餐免費、成立道管中心1年內有感解決路平問題、力推管線更新一年內有效降低漏水率、一里一雨遮公園、普建立體停車空間。

「基隆333」觀光、產業、創生。「留人、留錢、留過夜」讓國際旅客願意留在基隆消費、舊威海營區招商興建六星級飯店、開闢港區免稅購物與遊憩空間、速建海生館引進Xpark、七區設立七色觀光巴士、設立新住民一條街、活絡原民會館舉辦假日市集、發展「電子電競動漫產業、物流產業、輕質加工產業」、推廣基隆萬聖節「中元祭」到全世界、爭取台灣燈會在基隆。

「三心二義」安心就業、安心成家、安心養老、世代正義、區域正義。發展七堵副都心讓舊市區減壓、力推社宅保障弱勢戶、危老都更總體檢、設立勞動處每年度辦大型就業博覽會、補貼染疫健保費居陪員鐘點費、成立醫學中心提升醫療服務等級。

黃希賢說，對手謝國樑、蔡適應輪流在基隆擔任立委，共執政近20年，卻一事無成、基本功沒做好，只會傳統大撒幣或了無新意，市區金玉其外、敗絮其中，基隆捷運空喊20年，換來的只是到不了基隆的一場騙局，中央欠基隆太多，他若當上基隆市長，將所有欠基隆人的，一次全部討回來。