立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取改善社皮分線護岸及小給水路，23日舉行施工前說明會。（立委楊瓊瓔服務處提供）

立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取改善社皮分線護岸及小給水路，23日舉行施工前說明會。（立委楊瓊瓔服務處提供）

葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線土堤護岸年久失修，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍爭取農田水利署投入4000萬元經費，重修270公尺長的水路並營造水岸環境，打造「魅力社皮水岸廊道」。楊瓊瓔表示，預計明年8月完工。羅永珍喊出，台中有綠川、柳川，神岡要打造「三角川」。

西汴幹線社皮分線流經台中市神岡區三角里，現況水路為土堤及砌石護岸，因年久失修灌溉排水功能不彰。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取改善社皮分線護岸及小給水路，並進行浮覆地綠美化，23日舉行施工前說明會，包括農田水利署台中管理處、台中市養護工程處及社區居民與會。

農水署台中管理處指出，「神岡區三角里西汴幹線社皮分線護岸改善工程」預計投入4000萬元經費，透過水道安全、友善生態、休憩水岸等三面向，打造「魅力社皮水岸廊道」。除重修270公尺長水路，並設置環狀親水步道及三角之心廣場，保留認列老樹與原生植栽，維持綠覆面積。

三角里長江炳煌說，此案20年前即與當時水利會爭取闢建公園，用地取得就要1.4億元，經費規模大概是神岡鄉整年度預算；所幸楊瓊瓔戮力奔走，成功爭取農水署經費支持，除原有圳溝及小給辦理護岸工程改善外，周邊浮覆地也同意一併闢建水岸綠地，省下大筆土地徵收費用。

羅永珍表示，此工程經楊立委爭取中央4000萬元經費，不用台中市府出一毛錢，除改善灌排水路，並為三角里增設水岸綠地，「我們台中有綠川、柳川，神岡要打造三角川！」她建議增設座椅、照明設施及廁所方便供民眾來使用。

楊瓊瓔強調，改善工程總長270公尺，不僅解決小給水路佔用民地問題，除還地於民，解決水路堵塞問題，主幹線砌石護岸崩塌也一併改善，更提供社區居民水岸綠地休憩運動；她將要求農水署今年底前開工，期待明年8月完工，呈現「魅力社皮水岸廊道」。