長榮鋼(2211)第二季獲利改寫歷史新高，上半年EPS更翻倍成長，面對通膨、升息、景氣、鋼價打底等逆風下，公司接單已至明年上半年，加上轉投資試車順利，明年業內外皆美。長榮鋼通過現金股利每股配發新台幣3元，除息交易日為8月29日，周一除息首日，雖然大盤頹勢，但外資加碼擴大買超力道，股價開低後成功翻紅，收漲0.16%，成功邁向填息路，現金股利發放日訂定9月16日。

長榮鋼第二季合併營收為33.26億元，年增28%、季減1.93%。毛利率升至23.06%；營益率18.8%，季增3.6個百分點、年增3.9個百分點。受惠於上半年鋼構工程毛利率維持高檔，及長榮(2603)配發高額現金股利挹注業外收益，稅後純益12.1億元，季增253%、年增383%，每股純益2.91元，勝過去年第三季的1.16元，並改寫單季歷史新高。

長榮鋼上半年營業收入67.16億元，年增18.88%，營業毛利14.17億元，年增30.99%，毛利率升至21%，營業利益11.37億元，年增42.39%，營益率23.1%，年增14.2個百分點，稅前淨利19.90億元，年增140.26%，本期淨利17.53億元，年增162.32%，歸屬於母公司業主淨利15.53億元，年增206.02%，基本每股盈餘3.73元，相較去年同期翻倍成長，更勝過去年度的3.11元。

面對通膨、升息、景氣、鋼價打底等逆風下，恐怕削弱不動產相關擴建需求，原物料變化也成為關鍵，不過鋼鐵市場預計第四季將反轉迎接旺季效應，而且訂單不會消失，僅是延後發生。

長榮鋼受惠商辦、廠房等推案穩健，目前鋼構接單已至明年上半年，在手訂單超過16萬噸，且轉投資廢棄物環保事業試車順利，明年第一季可望產能全開後，明年環保事業可望推升營運動能帶勁，明年鋼構本業、轉投資業績均可望均優。