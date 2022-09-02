蘋果公司料將在下周三舉辦的活動中發表最新的iPhone 14系列手機，除了新產品的規格之外，討論熱度最高的莫過於在現在這樣的世道下，這家科技巨頭認為它這些最新最好的智慧手機應該賣多少錢？

蘋果雖然有出了名的死忠「果粉」，但現在到處都在調降經濟預測，這樣的世道可能很難說服人們升級他們的iPhone。

市場研究公司CCS Insight首席分析師Ben Wood表示，蘋果正面臨定價的大難題。一方面通膨和生活成本讓消費者壓力爆表，但另一方面，蘋果自己也面臨iPhone零組件和運輸相關成本升高。

Wood預期蘋果可能不得不提高iPhone 14系列手機價格，但考量到消費者面臨的壓力，蘋果也將「盡一切所能」將漲價幅度盡量降到最低。

除了經濟持續惡化的跡象之外，在準備下周的新品發表會之前，蘋果也面臨著其他挑戰。但蘋果執行長庫克曾在上個月的財報電話會議上表示，沒有明顯證據顯示宏觀經濟影響了iPhone銷售，第三財季營收和改用iPhone的新用戶都創下了同期歷史新高，客戶發現iPhone仍是智慧手機的「金科玉律」。

蘋果將調漲iPhone 14系列手機價格的預測多少和iPhone銷量可望持穩的預期有關，而難就難在蘋果到底會漲多少。

知名蘋果分析師郭明錤此前在推特上表示，他預期蘋果iPhone 14 系列手機平均售價將比iPhone 13系列調漲約15%。

在周一出具的研究報告中，Wedbush Securities知名分析師Dan Ives和John Katsingris預測iPhone 14高階機型的價格可能提高約100美元，「基於零組件價格上漲以及新添加的功能，iPhone 14 Pro/Pro Max價格可能調漲100美元」。

市場盛傳即將推出iPhone Pro系列機型的相機鏡頭將升級並強化一些功能，好讓漲價合情合理。

Wedbush分析師亦預測iPhone 14系列手機的潛在需求強勁，因全球10億iPhone用戶中，約2.4億人在過去三年半來未曾過升級手機。

CCS Insight首席分析師Wood則表示，就某些方面來說，蘋果iPhone手機不太受到宏觀經濟壓力的影響。與其他科技產品相比，消費者也越來越將智慧手機視為一種必需品。且無論你是否真的需要一支iPhone，但使用iPhone的人總是難以置信的忠誠。我認為蘋果比競爭對手更具優勢，總是有些人在等待新iPhone。

蘋果在8月底發出邀請函，預告將在美西時間9月7日上午10點（台灣時間9月8日凌晨1點）舉辦線上秋季發表會。業界普遍預期蘋果將在今年秋季推出4款iPhone 14手機，分別為6.1吋的iPhone 14和iPhone 14 Pro，以及6.7吋的iPhone 14 Max和iPhone 14 Pro Max。