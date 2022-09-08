蘋果Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max四款新機正式推出，除iPhone 14 Plus將於10月7日開始發售外，其他三支全新機款，將於9月16日開賣，電信業蘋果大戰開打。

遠傳(4904)搶先電信同業宣布，已經在今日上午11時起同步開放全台遠傳門市及線上預約登記，讓果粉可以搶先獲得最新iPhone第一手開賣和優惠消息，亞太電(3682)也祭出iPhone 14空機95折限時限量搶購優惠，電信業搶盼挾年度最受注入的蘋果新機，帶入更多用戶升級5G。

中華電(2412)宣布，今日下午3點起，開放iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max限量網路預約，活動自9月8日15點起至18點止，數量有限，額滿為止。

蘋果iPhone 14新增全新藍色、紫色，iPhone 14 Pro則新增深紫色等亮眼新色，iPhone 14 Pro系列更將原先「瀏海」前鏡頭設計，改為「膠囊狀」，並融入「動態島」整合設計，螢幕更加簡潔亮眼外，玩法更加多變，主相機也大幅提升至4800畫素，讓每一個瞬間都被精緻紀錄。iPhone 14全系列更推出車禍偵測功能，關鍵時刻啟動致電緊急服務，安全設計更提升。不少果粉已經迫不及待想要搶先入手。

亞太電看準通訊市場「單門號＋買空機」的消費趨勢，宣布推出iPhone 14空機95折限時限量搶購優惠，限量100台，即日起註冊成為「Gt購」會員即可獲得搶購資格，將於9月13日及9月14日每日中午12點於「Gt購」活動網站準時開搶，開賣當天新機就會送到家，再享百元購物金及配件88折優惠。