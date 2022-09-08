果粉敲碗許久的Apple iPhone 14終於在台灣時間8日凌晨發表，最貴的iPhone 14 Pro Max 1TB容量要價台幣56400，口袋不夠深的買不起。iPhone 14一面世就得面對經濟衰退與全球通膨這兩隻「大怪獸」陰影。有地表最強蘋果分析師的天風證券郭明錤在最新發布的調查報告中指出，鑒於經濟衰退，蘋果罕見對新款MacBook Pro砍單20-30%，意味著蘋果的高階產品需求仍無法免於受到經濟衰退/通膨影響，投資人須密切關注iPhone 14 Pro的需求是否也會被經濟衰退/通膨所影響。

郭明錤在最新發布的調查中條列九點報告，主要以MacBook Pro為主。報告指出，新款14與16吋MacBook Pro將在第四季進入量產，但量產前蘋果已先砍了20–30%新機種出貨訂單。由於蘋果非常罕見在旺季/新產品量產前砍單，意味著需求顯著低於蘋果預期。郭明錤預期，MacBook出貨量明年上半年可能將持續出現年衰退，砍單主因為經濟衰退與在家工作需求下滑，這兩個負面影響可能將至少持續6–9個月。

除上述二因素外，郭明錤還點出，新款14與16吋MacBook Pro的主要升級僅為採用新處理器，新賣點有限也可能是造成需求低於預期的原因。MacBook Pro最大的賣點就是Apple處理器 (採用高階ABF載板) 與Mini-LED顯示器，故MacBook Pro需求顯著低於預期為高階ABF載板與Mini-LED產業的結構性風險。

報告指出，2022年第4季總體MacBook出貨預估因新款MacBook Pro砍單而下修15–20%，2022年MacBook出貨量衰退10–15% (市場共識為衰退5–10%)。需求顯著衰退，更可以從MacBook Pro標準機型/客製化機型在蘋果官網的出貨時間由2–3個月前的「4–6週/6–8週」顯著減少至現在的「有現貨/1週內」反映出。

郭明錤在最後一點報告指出，雖然蘋果的MacBook砍單幅度小於競爭對手，但這也意味著蘋果的高階產品需求仍無法免於受到經濟衰退/通膨影響，故投資人須密切關注iPhone 14 Pro的需求是否也會被經濟衰退/通膨所影響。