全食物的健康概念日漸普及，尤其是水果除了果肉能食用外，其果核經常富含多種營養素，但營養師表示，許多水果籽富含膳食纖維，可促進腸胃蠕動，但也有些水果籽內含化學成分，咬破恐釋出對人體有害的物質，不建議民眾食用。

營養師李婉萍在其個人網站分析常見水果的果籽能否食用。她表示，許多水果的籽富含纖維，例如芭樂、葡萄、柳丁、橘子、柚子、檸檬、西瓜、鳳梨等的籽都可以吃。她表示，以鳳梨而言，鳳梨芯的位置即為鳳梨莖部，常因粗糙、口感不好被削掉，但鳳梨芯反而是鳳梨酵素最多的地方。

但李婉萍也提醒，種子畢竟是因應植物繁衍後代所生，為了保護自己、抵擋外界的危害，所以有些種子會內含化學成份，咬破果核就可能會吃到對人體有害的物質，「例如蘋果核、水蜜桃核就不宜食用，」但是，這2種水果的籽周邊的果肉因為有種子殼的隔絕，所以化學成分不會影響到果肉，民眾可以放心吃。