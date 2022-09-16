鹿港警分局巡佐賴志文平常喜歡運動。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港警分局巡佐賴志文平常喜歡運動。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港警分局偵查隊47歲巡佐賴志文，15日早上7點多，騎重型機車上班途中，在大村鄉和休旅車相撞，被捲進車底拖行，送醫搶救不樂觀，家屬決定要留一口氣回家，鹿港警分局表示，賴員從警26年，上班途中車禍，因公死亡，試算撫卹金與公保給付約為880萬元左右，將先全力協助家屬辦理後事。

賴巡佐騎機車與休旅車發發生車禍，卡在車底，當場即失去生命跡象，送往彰基急救，，昏迷指數只有3，因有氣惱，胸部雙側有嚴重肋骨斷裂，又合併血胸、骨盆骨折，裝上葉克膜搶救情況仍不樂觀，家屬決定，上午10點35分離院，「留一口氣回家」。

鹿港警分局指出，賴志文是長官和同事眼中拚命三郎，工作認真，表現優異，他是警專13期，曾任員林、和美警分局警員，2017年升巡佐後調任鹿港警備隊，支援鹿港警分局偵查隊巡佐。警察生涯，獲得兩次大功、34次記功、1209次嘉獎，曾破獲殺人案、外籍人士持槍案件等案件。

賴巡佐目前單身，有2個女兒、1個兒子，最大的小孩24歲，平常樂愛運動，發生車禍，同仁和民眾都一起集氣，15日發生車禍，縣長王惠美與彰化縣警察局長吳坤旭等人得知後，都前往醫院關切傷勢，同仁也都一起為他集氣、加油，這起不幸車禍，讓人難過。鹿港警分局表示，會全力協助家屬辦理後事，並協助辦理撫卹金相關事宜。