因檢舉前汐止市長黃建清貪汙被稱為「肅貪女英雄」的汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控向祭祀公業保儀大夫管理人索賄2億多元，變成最貪女課員，台灣高等法院判她無罪但遭撤銷，高院更一審認為她有境管的必要，25日起延長限制出境、出海8月。可抗告。

檢方起訴指控，王女與李昌諭合作由李男出面簽約，一同仲介販售土地，蔡男在2010年以管理人身分，與王、李簽立土地買賣授權書，出售祭祀公業保儀大夫所有土地，出售價扣除應分給派下員及處理地 上物等費用外，其餘都給王、李當成仲介斡旋費用。

2013年，王女升任視導職務，接任祭祀公業等相關業務，她利用職務審核的權限，違法通過祭祀公業保儀大夫的規約備查案發給蔡男，讓蔡順利出售土地，並找建設公司以6億多元購地，王女與李男從中 獲得2億多元的利益。

一審士林地方法院將王女重判13年、李男20年半、蔡男6年，二審高院為王女、李男獲取利益，是因早先仲介土地買賣，與王女後來同意備查規約的行為沒有對價關係，不構成貪汙罪，將3人均改判無罪，檢不服提上訴，最高法院撤銷發回，高院更一審審理中。

由於王女的限制出境出海將屆滿，更一審認為王女犯罪嫌疑仍屬重大，且涉犯重罪，常伴有逃亡之高度可能性，此乃趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，自有相當理由足認有逃亡之虞，裁定王玉升8月25日起延長限制出境、出海8月。