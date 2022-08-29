中央大學台灣經濟發展研究中心發布8月消費者信心指數（CCI）調查的總數為63.08點，與上個月相比上升0.03點，終結連續六個月下降趨勢。

台經中心表示，這次調查六項分項指標，兩項指標上升，即購買耐久財和國內經濟景氣，一項下降是物價水準 ，另三項指標持平，包括庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機。上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的109.4點、較上月上升0.4點。上升幅度第二是「未來半年國內經濟景氣」的79.7點、較上月上升0.15點。

台經中心指出，「未來半年國內物價水準」為26.5點、較上月下降0.4點。持平的有「未來半年家庭經濟狀況」74.35點、「未來半年國內就業機會」63.7點、「未來半年投資股票時機」24.8點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀（低於100），僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀（高於100）。

另購買房地產時機」調查結果為103.5點、較上月上升0.2點，「目前健康狀況」為91.2點、較上月上升0.05點，「預期健康狀況」為81.55點、興上月持平。

8月CCI調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力與台灣房屋調查協辦，調查期間為今年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,773位台灣地區20歲以上的民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。