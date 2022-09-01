來自YouGov和花旗銀行的月度調查顯示，英國民眾在8月對未來5~10年的通膨預期來到創紀錄的4.8%，遠高於英國央行(BoE)的2%通膨目標。

英國央行正在密切觀察通膨預期相關測量，以判斷通膨在七月的創新高，是否促成一般民眾的通膨預期走高。

花旗經濟學家Ben Nabarro說，調查結果可能鼓勵了英國央行在九月政策會議連續第二次升息50基點。該調查數據特別是長期預期數據也指出了，在歷經數個月高通膨之後，已進一步對中期物價穩定性造成風險。

長期通膨預期通常是落在2.9%至3.4%區間。目前從七月的3.8%大增到八月的4.8%，為有紀錄以來最大幅的增加。

民眾對未來12個月的通膨預期，從七月的6.0%升到6.3%。花旗也指出，由於調查的問題設計的因素，問題選項較少，該讀數可能被低估。

該調查是在8月24日和25日進行，YouGov對2003名英國成年人進行調查。