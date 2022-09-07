可成（2474）公佈八月營收，八月集團合併營收為新台幣28.70億元，較七月28.21億元，月增1.7%；較去年同期32.47億元，年減11.6%。累計前八月集團合併營收為新台幣181.91億元，較去年同期297.49億元，年減38.9%。

中國近期持續高溫，引發大規模限電，部份系統組裝廠客戶停工，間接影響出貨速度，但可成八月營收仍相對持穩，亦較七月略增，顯示產品組合調整及庫存水位控管成效。營收年減則因高通膨及全球經濟下行風險，衝擊消費性電子產品終端需求所致。預期部份遞延訂單對未來數月營收可望有所挹注。

可成表示，俄烏戰事及中國封控干擾運流，導致供應鏈庫存壓力；高通膨壓縮市場消費力，壓抑需求成長動能，觀察各產業對2022下半年看法趨於謹慎。面對供應鏈不確定性及各類突發狀況，公司將持續關注地方政府規範以及整體大環境供需變化，審慎管理並動態調整庫存水位。

展望未來，來自新領域新產品新客戶的貢獻，可望對營收、獲利有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。