半導體供應鏈走向區域化，美國Chip4晶片聯盟也正在籌備中，有台灣半導體商自行籌組本土供應鏈聯盟。面對供應鏈韌性強化問題，經濟部長王美花今表示，台灣除確保維持關鍵角色外，如何跟盟友確保互相合作，是我們很重要任務。

王美花今天出席「打造韌性供應鏈生態系」論壇，會前受訪談到半導體供應鏈韌性我目前需要強化工作，說美中貿易戰到疫情之後，供應鏈重組是常見議題，很多國家有不同想法跟策略。很重要是確保供應鏈韌性之外，也提到like-minded（志同道合）的國家互相合作。

對身為全球重要供應鏈重要基地的台灣來說，王美花強調，首先要如何確保台灣維持這樣關關鍵全球分工角色，第二是如何跟盟友合作，確保互相合作，是台灣很重要任務。

對於半導體面臨高庫存風暴，王美花說，今年下半年全球通膨、歐洲能源高漲、中國封控等，台灣是出口導向國家，業界也知道下半年不確定性壓力大。不過利基型的產業，如車用、資料中心等還是有相關需求，業界會有精準生產調度，經濟部也會密切跟業界了解與合作。

剛從日本參訪回來不久的她，也強調日企跟台灣材料與設備供應關係緊密，台日之間會做更細膩產業供應鏈強化。