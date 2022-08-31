大陸近期經歷多地散發疫情及高溫限電影響，大陸國家統計局31日上午公布，大陸8月官方製造業PMI為49.4，稍高於預期的49.2，7月份為49.0，惟五個分類指數均低於50臨界點。

另外，大陸8月官方非製造業PMI為52.6，稍高於預期的52.3，為連續第二個月下降，7月份為53.8；8月綜合PMI為51.7，前值52.5。

綜合陸媒報導，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，總體來看，面對新冠疫情、高溫乾旱等不利因素影響，大陸經濟仍繼續保持發展態勢，非製造業連續三個月保持恢復性擴張，服務業恢復有所緩慢，但建築業保持較快擴張。

數據顯示，8月份大陸製造業PMI回升至49.4，在調查的21個行業中，有12個行業PMI較7月上升，多數行業景氣水準有所改善。其中，生產指數為49.8，與7月持平；新訂單指數為49.2，高於7月份0.7個百分點。但兩個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為44.3和44.5，比7月上升3.9和4.4個百分點，製造業市場價格總體水準降幅收窄。調查結果顯示，8月反映原材料成本高的企業佔比為48.4，比7月下降2.4個百分點，年內首次低於50，企業成本壓力有所緩解。

大型企業PMI為50.5，比7月份上升0.7個百分點，升至擴張區間。中型企業PMI為48.9，比7月上升0.4個百分點，景氣水準有所改善。小型企業PMI為47.6，比7月下降0.3個百分點，景氣水準繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。