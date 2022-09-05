財新5日公布，8月財新中國服務業PMI降至55，較上月跌0.5個百分點，但高於市場預期的54，為2021年6月以來次高。

此前公布的8月財新中國製造業PMI回落0.9個百分點至49.5，重回收縮區間，兩大行業PMI雙雙放緩，拖累財新中國綜合PMI下降1個百分點至53。

報告顯示，大陸8月服務業繼續修復，擴張速度雖略有放緩，但仍延續了6月以來的強勁修復態勢。8月份，新接業務總量的增速略有放緩，但仍保持強勁，創下去年10月後次高紀錄。有跡象顯示，驅動新業務量增長的因素繼續是內需的轉強，而出口銷售則進一步下降，並且降幅為3個月來最顯著，許多企業反映疫情繼續影響國際訂單。

展望未來一年的經營增長前景，帶樂服務業界繼續保持樂觀，樂觀度更微升至去年11月後最高。企業普遍預期，隨著疫情完全受控，市場與客戶需求將繼續改善，有利於公司的擴張計劃和新產品發布。