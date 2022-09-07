上銀8月合併營收創同期次高、前八月合併營收飆同期新高，第三季營運可望比去年同期好，全年營運可優於去年，7日股價下跌1.5元而以190.0元開出，目前呈現下跌但相對抗跌。

上銀8月合併營收26.28億元，月減5.52％、年增3.9％，創同期次高；前八月合併營收攀升至212.11億元，年增17.39％，改寫同期新高。8月營收比7月下跌的主因是歐美客戶放暑假而放緩拉貨，加上歐洲控制器及晶片缺料，多少也影響出貨。

近期半導體、自動化等產業需求雖有趨緩的現象，上銀表示，半導體未來市況雖然不明，上銀半導體及自動化產業訂單還不錯，新能源及鋰電池產業訂單持續成長，8月接單與7月差異不大，歐美客戶前陣子放暑假，8月底、9月初，陸續恢復上班，上銀9月目前接單、出貨表現還可以。

上銀表示，大陸市場需求有放緩的跡象，但上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌在手訂單能見度維持2個月，部分製程仍需要加班。