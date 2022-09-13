精密齒輪廠鈞興-KY上半年EPS雖創同期次高，但近期電動工具及園林工具等產業客戶下單轉趨保守，鈞興第三季謹慎保守對應，13日下午參加國泰證券主辦線上法說會，說明上半年財報及未來營運展望。

鈞興上半年匯兌收益0.64億元挹注，本期淨利2.1億元，創同期新高，但囿於去年第四季辦現金增資，股本膨脹，EPS由去年同期4.34元降至3.98元，仍創同期次高。

鈞興因電動工具及園林工具客戶近期下單有放緩的跡象，8月合併營收1.89億元，月減8.6％、年減37.49％，創同期第三高；前八月合併營收16.4億元，年減16.78％，改寫同期次高。

鈞興表示，今年大陸疫情再起，影響整體供應鏈出貨順暢，加上全球通膨及美國持續升息，短期電動工具、園林工具等主要客戶下單比去年同期放緩，是鈞興8月與前八月合併營收出現年衰退的主因。

鈞興強調，鈞興因應工業自動化趨勢，積極拓展工業機器人領域，切入全球前四大工業機器人廠商的其中兩家供應鏈，今年以來，工業機器人的齒輪營收，每月銷售維持成長趨勢。